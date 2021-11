Berlin

Spandaus Wasserballerinnen verpassen Runde in Euro League

20.11.2021, 14:05 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben mit dem 4:16 gegen Plebiscito Padua den Einzug in die K.o.-Runde der Euro League verpasst. Nach der dritten Niederlage im vierten Spiel bei der Qualifikation der Gruppe C in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg steht das Aus schon einen Tag vor Abschluss des Sechser-Turniers fest. Nur die ersten Drei des Wettbewerbs kommen weiter.

Spandau hat lediglich ein Remis beim Auftakt gegen Oylmpic Nizza verbucht und könnte selbst bei einem Sieg im abschließenden Spiel am Sonntag gegen BVSC Zuglo Budapest (13.00 Uhr) nicht mehr einen der ersten drei Ränge belegen. Gegen die Italienerinnen war die Partie bereits beim 0:7 zur Halbzeit vorentschieden, die zweite Hälfte war für die Italienerinnen reines Pflichtprogramm. Erst beim 0:8 erzielte das Stamm-Team Mitte des dritten Viertels durch Ira Deike den ersten Spandau-Treffer.