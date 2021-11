Berlin

Attacke auf Parteibüro der Grünen in Berlin-Wittenau

21.11.2021, 11:07 Uhr | dpa

Unbekannte haben ein Parteibüro von der Grünen in Berlin-Wittenau attackiert. Eine Mitarbeiterin entdeckte am Samstagnachmittag die demolierte Schaufensterscheibe am Eichborndamm in Reinickendorf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch die Eingangstür des Büros wurde demnach mit Farbe beschmiert. Der Polizeiliche Staatsschutz hat wegen des politischen Hintergrunds die Ermittlungen übernommen.