Berlin

39-jähriger Mann offenkundig in Weddinger Wohnung getötet

23.11.2021, 12:26 Uhr | dpa

Ein 39-jähriger Mann ist in seiner Wohnung in Berlin-Wedding vermutlich getötet worden. Der Mann wurde am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr von Bekannten tot in einem Mietshaus in der Müllerstraße gefunden, wie die Polizei mitteilte. "Die Auffindesituation des Toten deutet auf ein Tötungsdelikt hin." Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft ermitteln.