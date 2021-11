Bilder veröffentlicht

Wer ist dieser Tote? Polizei bittet um Mithilfe

25.11.2021, 16:06 Uhr | t-online

In Berlin bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung, um eine männliche Leiche zu identifizieren. Dafür wurden nun Bilder des Toten veröffentlicht.

Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts (LKA) Berlin hat sich mit der Bitte um Mithilfe bei der Identifizierung eines toten Mannes an die Bevölkerung gewandt. Dafür hat sie Fotos der Leiche auf ihrer Webseite veröffentlicht, die Sie hier sehen können.

Den Angaben nach wurde der Tote am 11. August gegen 6 Uhr am Spreeweg hinter dem Spreepark in der Kiehnwerderallee gefunden. Er soll mutmaßlich mit dem Fahrrad zum Flaschensammeln unterwegs gewesen sein, so die Polizei.



Polizei in Berlin: Hinweise zu Identität des Toten gesucht

Der Unbekannte könnte nach Polizeiangaben einen örtlichen Bezug zu Schöneweide haben, da er dort öfter mit einem Einkaufsbeutel gesehen worden sei. Er wird als etwa 52 bis 65 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und 80 bis 85 Kilogramm schwer beschrieben. Zudem habe er sehr kurze, graumelierte Haare und gepflegte Zähne.



An seinem umgebauten Fahrrad von "Donkey Republic" hatte der Tote einen "Eisern Union"-Aufkleber, zwei Satteltaschen sowie einen roten Korb. Personen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten sich unter 030 4664 912444, per Mail oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.