Berlin

Umsätze im Berliner Gastgewerbe erholen sich

30.11.2021, 13:32 Uhr | dpa

Die Umsätze im Berliner Gastgewerbe haben sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt, vom Vorkrisen-Niveau sind sie allerdings noch weit entfernt. Seit April steigen die Erlöse in der Hauptstadt wieder, nachdem sie während des bis weit ins laufende Jahr andauernden Lockdowns stark eingebrochen waren, wie aus den aktuellen Daten des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht. Demnach erreichten die Erlöse im September vorerst das höchste Niveau seit Ausbruch der Pandemie. Zahlen für Oktober und November 2021 sind in der aktuellen Statistik noch nicht enthalten.

Allerdings lagen die Umsätze in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Schnitt noch um knapp 57 Prozent unter dem selben Zeitraum des Jahres 2019. Die Gastronomie allein verzeichnete im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 Umsatzeinbußen von mehr als 51 Prozent, bei den Beherberungsbetrieben lag der Umsatzverlust bei gut 65 Prozent. Die Zahlen sind um die Inflation bereinigt.