15.000 Menschen betroffen

Bombenentschärfung legt Teile von Berlin lahm

12.12.2021, 08:58 Uhr | dpa, t-online

In Berlin läuft am Sonntag eine große Bombenentschärfung. Tausende Menschen müssen dafür evakuiert werden, darunter auch zahlreiche Patienten aus drei Krankenhäusern.

Nach dem Fund einer Fliegerbombe müssen Tausende Menschen in Berlin-Gesundbrunnen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt 15.000 Menschen sind seit 6 Uhr angehalten, eine Sperrzone im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort der Bombe in der Iranischen Straße zu räumen, wie ein Sprecher der Stadt sagte.

Rund 400 Polizeibeamte sind im Einsatz, um die Gegend zu evakuieren, bevor die Bombe im Tagesverlauf entschärft werden soll. Die Evakuierung dreier Krankenhäuser erfolgte bereits am Samstag. Das Jüdische Krankenhaus wurde "rbb24" zufolge bis zum Abend komplett geräumt. Zwei Krankenhäuser, die nur teilweise im Sperrkreis liegen, konnten Patienten innerhalb des Hauses verlegen.



Eine evakuierte Familie verlässt den Sperrkreis: Die Bombenentschärfung legt Teile der Hauptstadt lahm. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)



Sobald die Umgebung gesichert ist, sollen die Arbeiten zur Entschärfung der Bombe beginnen. Wie lange die Maßnahmen andauern, war zunächst nicht abzusehen.

Bombenentschärfung in Berlin: Notunterkünfte werden eingerichtet



Betroffen sind alle Anwohner eines Gebiets, das im Norden von der Residenzstraße und der Reginhardstraße, im Osten von der Osloer Straße und der Drontheimer Staße, im Süden von der Reinickendorfer Straße und dem Nauener Platz und im Westen von der Seestraße und der Groninger Straße begrenzt wird.



Der festgelegte Sperrkreis ist auf einer Karte markiert: Tausende Menschen sind von der Evakuierung betroffen. (Quelle: Polizei Berlin)



Wer kann, sollte nach Angaben der Stadt am Wochenende bei Freunden oder Angehörigen unterkommen. Alle anderen können demnach in Unterkünften der Stadt Zuflucht suchen: Sie sollen sich bis spätestens 11.30 Uhr an Sammelpunkten rund um die Sperrzone einfinden. Haustiere sind nach den Angaben vom Dienstag nicht in den Unterkünften erlaubt.

Gesonderte Unterbringung für Corona- und Quarantäne-Fälle

Die Stadt bat außerdem alle Anwohner darum, Hinweise auf hilfsbedürftige Nachbarn an das Bezirksamt Mitte zu melden. Für Menschen, die an dem Coronavirus erkrankt sind oder die sich in Quarantäne befinden, sollten getrennte Unterkünfte bereitstehen. Sie können sich an eine Hotline des Bezirksamts wenden.

Der öffentliche Verkehr in der Umgebung wird während der Arbeiten eingestellt, auf den Straßen wird mit starken Verkehrseinschränkungen gerechnet – vor allem auf der Reinickendorfer und der Osloer Straße. In diesem Bereich fahren laut BVG ab 11 Uhr keine U-Bahnen und Trams mehr. Einen Überblick der Sperrungen gibt es hier.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am 19. November auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses gefunden worden. Die Vorbereitung auf die Entschärfung hatte nach Angaben der Stadt wegen des enormen logistischen Aufwands mehrere Wochen in Anspruch genommen.