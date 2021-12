Mehrere Festnahmen

Razzia in Berlin wegen Drogenhandel

14.12.2021, 09:53 Uhr | pb, t-online

Polizisten bei der Razzia im Berliner Clan-Milieu: In der Hauptstadt wurden am Dienstagmorgen mehrere Gebäude von Polizisten durchsucht. (Quelle: Morris Pudwell/t-online)

Am frühen Morgen haben Ermittler in der Hauptstadt eine Razzia durchgeführt. Im Fokus der Maßnahmen soll ein Berliner Clan stehen. Es gab mehrere Festnahmen.

In Berlin haben am Dienstagmorgen Einsatzkräfte der Polizei eine Razzia durchgeführt. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchten ein Großaufgebot der Polizei, Drogenfahnder aus dem Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft mehrere Wohnungen und andere Objekte in Berlin. Es werde wegen mutmaßliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, sagten Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft. Mehrere Verdächtige, gegen die Haftbefehle vorlagen, seien gefasst worden.

Die Staatsanwalt sagte der "B.Z.", dass es um den Betrieb sogenannter Koks-Taxis über Messengerdienste gehe, im Fokus der Ermittlungen stehe ein Berliner Clan. Unter anderem sollen auch Gefängniszellen durchsucht worden sein.