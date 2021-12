Technikprobleme in Impfzentrum

ICC setzt zeitweise Impfungen von Erwachsenen aus

18.12.2021, 12:58 Uhr | t-online, ASS

Im neuen Berliner Impfzentrum ICC ist es zu technischen Problemen gekommen. Während Kinder weiter geimpft werden konnten, mussten alle Impfungen für Erwachsene zunächst verlegt werden.

"Technische Infrastrukturprobleme" haben am Samstagmorgen den Betrieb in Berlins neuem Impfzentrum ICC teilweise lahmgelegt. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung via Twitter mitteilte, müssen bis zum frühen Nachmittag nahezu alle Impfungen in die Impfzentren Messe und Tegel verlegt werden. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Die Hotline versuche, Betroffene zu erreichen und ihnen die beiden anderen Impfzentren als Alternative anzubieten, hieß es. Dort seien die Kapazitäten aufgestockt worden. Lediglich die Kinder-Impfungen können wie geplant im ICC stattfinden.

Berliner Impfzentrum: Betrieb soll ab dem Mittag wieder normal laufen

Ab 14 Uhr soll der Impfbetrieb im ICC dann aber wieder regulär laufen. Weil die Mitarbeitenden am Morgen ins Impfzentrum Messe gewechselt waren, könne es mit dem Mittags-Schichtwechsel im ICC "ganz normal" weitergehen.

Die technischen Probleme konnten inzwischen also offenbar behoben werden. Was genau die Ursache war und wie viele Impfungen verlegt werden mussten, war zunächst unklar.