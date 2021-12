Mehrere Festnahmen

Menschenmenge randaliert im Treptower Hafen

19.12.2021, 13:14 Uhr | t-online, cco

Drei Schiffe liegen im Treptower Hafen (Archivbild): Etwa 70 Menschen haben in der Nacht auf Sonntag im Treptower Hafen randaliert. (Quelle: Steinach/imago images)

Im Treptower Hafen haben in der Nacht etwa 70 Menschen randaliert. Die Polizei rückte an und nahm mehrere Personen fest.

In der Nacht auf Sonntag ist es in Berlin zu mehreren Verhaftungen gekommen. Zuvor hatte eine größere Menschenmenge im Hafen von Alt-Treptow randaliert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Laut Angaben der Beamten wurde ein Mitarbeiter der Schifffahrtgesellschaft gegen 2 Uhr morgens auf eine Gruppe von etwa 70 Menschen aufmerksam, die auf anliegenden Schiffen herumkletterten und pöbelten.

Berlin: Polizei nimmt mehrere Personen vorläufig fest

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe die Unbekannten dazu bewegen können, die Schiffe zu verlassen. Kurz darauf wurde jedoch die Alarmanlage eines Restaurants der Schifffahrtgesellschaft ausgelöst. Dort fanden Beamte eine zerbrochene Fensterscheibe und Blutspuren. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger sei unweit des Restaurants vorläufig festgenommen worden, so die Polizei. Gegen ihn werde wegen schwerwiegenden Landfriedensbruchs ermittelt.

Am S-Bahnhof Treptow, auf der Südostallee und am S-Bahnhof Schöneweide wurden weitere Personen im Zusammenhang mit der Randale festgestellt. 26 Personen, darunter Frauen und Männer im Alter von 15 bis 24 Jahren, wurden polizeilich überprüft.



Ein 24-Jähriger und zwei 20-Jährige im alkoholisierten Zustand leisteten Widerstand und wurden vorläufig festgenommen. Insgesamt waren 30 Beamte von Polizei und Bundespolizei vor Ort.