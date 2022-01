Brandserie in Wohnsiedlung

Polizei nimmt 14-Jährigen nach Kellerbrand fest

03.01.2022, 12:13 Uhr | dpa

In Berlin hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Kellerbrand gelegt zu haben. Auch für andere Brände könnte der 14-Jährige verantwortlich sein.

Nach einem Kellerbrand in Berlin-Spandau hat die Polizei einen 14-Jährigen wegen des Tatverdachts der schweren Brandstiftung festgenommen. Ein 13-Jähriger hat das Feuer am Sonntagnachmittag entdeckt, die Polizei und Hausbewohner alarmiert und den 14-Jährigen aus den Kellerräumen kommen gesehen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Berlin: Polizei prüft Zusammenhang zu anderen Bränden

Aufgrund der Beschreibung konnte sie den 14-Jährigen in der Nähe festnehmen und dem Landeskriminalamt überstellen. Es hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Bränden in der Vergangenheit im Gebiet Heerstraße-Nord.



Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Nach Angaben der Polizei ist das Wohngebäude durch den Brand zunächst nicht mehr nutzbar.