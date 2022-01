Berlin

Mann in Lichterfelde niedergestochen

16.01.2022, 13:10 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Nähe des S-Bahnhofs Lichterfelde Süd niedergestochen worden und wenig später gestorben. In einer Grünanlage in der Réaumurstraße sollen sich gegen 1.00 Uhr früh zwei Gruppen von jungen Männern gestritten haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der 18-Jährige niedergestochen. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten ihn und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort sei er wenig später gestorben. Die Polizei nahm in der Nähe des Bahnhofs vier Männer im Alter von 19 und 20 Jahren fest und übergab sie der Mordkommission. Die Gründe für den Streit und den Angriff waren zunächst unklar.