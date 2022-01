Berlin

Unbekannter sprüht Frau in S-Bahn Pfefferspray ins Gesicht

17.01.2022, 15:56 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat einer Frau in einer Berliner S-Bahn mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht gespritzt. Der Jugendliche soll die 21-jährige am S-Bahnhof Lichterfelde beim Einsteigen unvermittelt mit einer reizenden Flüssigkeit aus einer Spritzpistole besprüht haben, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin sei er mit einem Komplizen geflohen. Die Frau erlitt Schwellungen und Rötungen im Gesicht und wurde kurz nach der Tat in der Nacht zum Sonntag von Sanitätern ambulant behandelt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.