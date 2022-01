Zwei Verletzte

Unbekannte attackieren Männer in Berlin

24.01.2022, 09:37 Uhr | dpa, t-online

Lebensgefährlich verletzt: Zwei Angriffe von mehreren Unbekannten hat es in Berlin gegeben. In beiden Fällen wurden die Opfer ausgeraubt.

Ein 35-Jähriger ist in Lichtenberg von zwei Unbekannten lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, baten die Unbekannten den Mann am Sonntagabend an einer Tram-Haltestelle zunächst, mit seinem Handy telefonieren zu dürfen.



Der 35-Jährige gab ihnen das Handy, woraufhin einer der beiden Tatverdächtigen ihm mit einem Messer in beide Oberschenkel stach. Der Mann kam in ein Krankenhaus, die Tatverdächtigen sind weiter unbekannt.

Berlin: Raubopfer von Unbekannten schwer verletzt

Ein weiterer Vorfall am selben Abend hat sich im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ereignet. Eine Gruppe unbekannter Männer hat dort einen 28-Jährigen überfallen und schwer verletzt.



Die Männer erbeuteten am Sonntagabend laut Polizei das Handy und die Papiere des 28-Jährigen. Zeugenaussagen zufolge sollen es vier Männer gewesen sein.