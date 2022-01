Langer Stau auf A100

Klimaaktivisten blockieren erneut Autobahn in Berlin

31.01.2022, 10:26 Uhr | dpa, t-online

Aktivisten einer Gruppe, die sich "Aufstand der letzten Generation" nennt, blockieren eine Autobahnzufahrt (Archivbild): Bereits in der vergangenen Woche hatten die Demonstrierenden mehrfach den Berufsverkehr lahmgelegt. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Die Straßenblockaden gehen weiter: In Berlin haben Klimaaktivisten die A100 besetzt. Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren – und deutlich mehr Zeit einplanen.

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen mit einer Blockade der Autobahn A100 in Berlin begonnen. Die Demonstranten der Kampagne "Essen Retten – Leben Retten" besetzten dabei nach dpa-Beobachtung zunächst Zu- und Abfahrten an der Anschlussstelle Beusselstraße. Anschließend wurde die Fahrbahn selbst blockiert.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter mitteilt, ist die A100 in Richtung Wedding ab dem Autobahndreieck Charlottenburg gesperrt. Die Polizei leite den Verkehr hier ab. Demnach müssen Autofahrer rund 70 Minuten mehr einplanen. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

Die Aktivisten fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende, um Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu senken. Sie nennen sich "Aufstand der letzten Generation". Bereits in der vergangenen Woche hatten sie mehrere Blockaden in Berlin durchgeführt.