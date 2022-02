Berlin

Withings kauft Berliner Spezialisten für Fitness-Workouts

02.02.2022, 16:13 Uhr | dpa

Der Gesundheitstechnik-Anbieter Withings will mit dem Kauf des deutschen Start-ups 8fit ins Fitness-Geschäft vorstoßen. Die Berliner Firma 8fit bietet Workouts und Tipps für gesunde Ernährung an. Withings spezialisierte sich bisher auf vernetzte Wagen, Blutdruckmesser, Schlafsensoren und Armbanduhren. Mit 8fit könnte das französische Unternehmen den Nutzern auf Basis der Gesundheitsdaten auch auf sie zugeschnittene Fitness-Betreuung bieten.

Ein Kaufpreis wurde bei Bekanntgabe der Übernahme am Mittwoch nicht genannt. Withings kündigte aber Investitionen von mehr als 30 Millionen US-Dollar (26,5 Mio Euro) in den kommenden drei Jahren an, um die "personalisierte Unterstützung" der Nutzer zu stärken.