Berlin

Mihambo springt und sprintet beim Istaf

04.02.2022, 02:42 Uhr | dpa

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo geht beim Istaf Indoor in Berlin gleich zwei Mal an den Start. Neben ihrer Parade-Disziplin im Weitsprung tritt die 28-Jährige am Freitag (17.10 Uhr/ab 18.00 Uhr live auf Sport1) auch beim Sprint an. Über 60 Meter trifft Mihambo in der Mercedes-Benz Arena auf Gina Lückenkemper, die erstmals nach 1099 Tagen wieder einen Wettkampf in der Halle bestreiten wird

Für einen Bestwert will Stabhochspringer Armand Duplantis bei seiner ersten Teilnahme in der Halle in Berlin sorgen. Am letzten Wochenende in Karlsruhe scheiterte der 22-jährige Schwede noch knapp am Weltrekord von 6,19 Metern und siegte mit 6,02 Metern. Diese Weite würde am Freitag die Einstellung des 2015 vom Franzosen Renaud Lavillenie 2015 aufgestellten Meeting-Rekords bedeuten.

Auf eine Revanche sinnt Olympiasieger Marcell Jacobs. In seinem ersten Rennen nach seinem Doppel-Triumph über 100 und 4x100 Meter in Tokio will der Italiener dieses Mal Arthur Cissé von der Elfenbeinküste bezwingen, der im Vorjahr bei Istaf Indoor Jacobs auf den zweiten Platz verwiesen hatte.