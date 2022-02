Berlin

Spiel eins nach Kruse: Union Berlin spielt beim FC Augsburg

05.02.2022, 01:24 Uhr | dpa

In der ersten Partie ohne Unterschiedsspieler Max Kruse tritt der 1. FC Union Berlin am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg an. Dafür könnte bei den Köpenickern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Topstürmer Taiwo Awoniyi nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup wieder in der Startelf stehen. Angreifer Sven Michel, der nach Kruses Abgang in dieser Woche vom SC Paderborn nach Berlin gewechselt war, dürfte dagegen noch nicht von Beginn an auflaufen.

Union liegt in der Tabelle aktuell mit 34 Punkten auf einem hervorragenden vierten Rang. Die Mannschaft ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen. Der FCA steckt dagegen im Abstiegskampf. Mit 19 Zählern stehen die Augsburger auf dem Relegationsplatz 16.