Berlin

Bill Kaulitz: "Etwas früh, um in Rente zu gehen"

14.02.2022, 08:10 Uhr | dpa

Bill Kaulitz kommt zum Launch-Event „Oumph! Pop-Up Spät" in der Torstraße 139. Foto: Gerald Matzka/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Tokio Hotel wollen auch 20 Jahre nach Bandgründung weiter Musik machen. "Ich glaube, es ist noch etwas früh, um in Rente zu gehen", sagte Frontmann Bill Kaulitz (32) im ARD-"Morgenmagazin" auf die Frage, ob die vier Musiker ans Aufhören dächten. "Wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind, seit wir kleine Kinder sind, zusammen auf Tour. Das ist nach wie vor die ganz ganz große Liebe in unserem Leben", sagte Kaulitz weiter.

Tokio Hotel gründeten sich 2001 in Magdeburg, bekannt wurde die Band 2005 mit dem Hit "Durch den Monsun". Anfang Februar erschien die neue Single "Bad Love". In diesem Jahr soll es ein neues Album geben, ab April will die Band auf Tour gehen.