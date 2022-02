Berlin

Berliner Aschermittwoch ohne Martenstein und Klocke

28.02.2022, 10:03 Uhr | dpa

Beim Politischen Aschermittwoch in Berlin hat sich die Besetzung geändert. Piet Klocke sei durch verwandtschaftliche Beziehungen zur Ukraine involviert und habe um Entpflichtung gebeten, teilte der Veranstalter des Kabarettabends am Montag mit, ohne dabei Details zu nennen. Harald Martenstein sei erkrankt. Stattdessen habe Kabarettist Matthias Deutschmann zugesagt. Bei der Show am Mittwoch im Friedrichstadt-Palast sind zudem Lisa Fitz, Michael Hatzius, Andreas "Spider" Krenzke und Thilo Seibel angekündigt. Moderator der 18. Ausgabe des Berliner Aschermittwochs ist Arnulf Rating.