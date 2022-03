Berlin

Geldautomat gesprengt: Prozess gegen zwei Männer

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Berlin-Mariendorf wird zwei Männern ab heute der Prozess gemacht. Die 28- und 34-Jährigen sollen bei der Tat im Juli 2021 mit zwei weiteren Komplizen agiert haben. Laut Ermittlungen hätten die mutmaßlichen Täter im Vorraum einer Bankfiliale ein Gasgemisch in einen Geldautomaten eingeführt und zur Explosion gebracht. Mehr als 140.000 Euro seien erbeutet worden. Die beiden Angeklagten müssen sich in dem Prozess am Berliner Landgericht wegen schweren Bandendiebstahls, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung verantworten. Zwei Verhandlungstage sind geplant.