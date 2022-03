"Werde Busfahrerin"

Berlinerinnen dürfen BVG-Linienbus Probe fahren

30.03.2022, 19:52 Uhr | t-online, ads

Mehrere Busse auf dem BVG-Omnibusbetriebshof Müllerstraße (Archivbild): Hier sollen die Probefahrten am Sonntag stattfinden. (Quelle: Schöning/imago images)

Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen mit einer ungewöhnlichen Aktion offenbar mehr Frauen in den Beruf der Busfahrerin bringen: Nach einem digitalen Info-Event können einige Interessierte direkt selbst hinters Steuer.

Frauen, die Lust auf Busfahren haben, können sich am 3. April in Berlin daran probieren. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) laden zu einer Informationsveranstaltung in Verbindung mit einem Fahrtraining ein, wie sie auf ihrer Webseite angeben.

Demnach erzählt bei dem ersten digitalen Event am 2. April eine BVG-Busfahrerin von ihrem Beruf und beantwortet Fragen. Dabei gebe es auch die Möglichkeit, sich unter Anleitung von potenziellen Kolleginnen und Kollegen direkt online zu bewerben.

Am Folgetag können sich Teilnehmerinnen über 21 mit mindestens zwei Jahre altem Führerschein, höchstens einem Punkt im Fahreignungsregister und mit einwandfreiem Führungszeugnis dann "direkt hinters Lenkrad setzen und einen ersten Eindruck vom zukünftigen Arbeitsplatz bekommen". Diejenigen, die einen der Termine erhaschen konnten, können dann einen Bus Probe fahren – unter professioneller Anleitung auf dem Betriebshof Müllerstraße.