Beliebte Tradition

Hier finden in Berlin in diesem Jahr Osterfeuer statt

Großes Osterfeuer in Berlin-Gatow (Archivbild): Nach zwei Jahren Corona-Pause lebt die Ostertradition in Berlin wieder auf. (Quelle: A. Friedrichs/imago images)

Zwei Jahre lang musste die Tradition wegen Corona ausfallen, doch jetzt sind sie zurück: die Osterfeuer. t-online zeigt Ihnen, wo in Berlin der Winter vertrieben wird und was es beim Osterfeuer im eigenen Garten zu beachten gilt.

Die Osterfeiertage stehen an und damit auch die Zeit der beliebten Osterfeuer. Vor Corona lockten sie in Berlin stets zahlreiche Schaulustige an, doch damit war in den letzten zwei Jahren erst einmal Schluss.



Nun aber sind die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden und auch dem gemeinsamen Feiern bei öffentlichen oder privaten Osterfeuern steht nichts mehr im Wege. t-online hat aufgelistet, wo in Berlin Osterfeuer stattfinden und welche Regeln für private Feuer im eigenen Garten gelten.

Berlin: Osterfeuer im Strandbad Wendenschloss

Blick auf das Strandbad Wendenschloss in Berlin-Köpenick (Archivbild): Hier soll es auch ein buntes Programm für Kinder geben. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)



Am Samstag lädt das Strandbad Wendenschloss in Berlin-Köpenick zum Osterfeuer ein. Los geht es um 12 Uhr, der Eintritt ist frei. Bis 22 Uhr gibt es außerdem Musik auf die Ohren und auch für kleinere Besucher eine Menge zu erleben: etwa Kinderschminken oder die Suche nach dem "Schatz von Wendenschloss". Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben Kaffee und Kuchen soll es auch frische Getränke und deftige Speisen im Biergarten geben.

Osterfeuer im Britzer Garten

Blick in den Britzer Garten in Berlin-Neukölln (Archivbild): Auch hier wird zum Osterfeuer eingeladen. (Quelle: Rolf Kremming/imago images)



Auch im Britzer Garten in Berlin-Neukölln brennt es am Samstag. Auf der Spiel- und Liegewiese können Besucher zwischen 18 und 21 Uhr das Osterfeuer bestaunen. Dazu gibt es Livemusik von der Berliner Band Simply Rednecks, die mit Hits der 60er- bis 90er-Jahre zum Tanzen einlädt. Der Eintritt zum Park kostet drei Euro, mit Ermäßigung 1,50 Euro.

Familienfest mit Osterfeuer auf der Trabrennbahn Mariendorf

Pferderennen auf der Trabrennbahn Mariendorf (Archivbild): Hier findet am Osterwochenende auch ein Familienfest statt. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)



Rund um das Fritz-Brand-Rennen findet auf der Mariendorfer Trabrennbahn am Karfreitag und Samstag ein Familienfest statt. Auch hier wird es ein Osterfeuer gegen. Es soll am Ostersamstag gegen 18 Uhr entzündet werden. Von 16 bis 22 Uhr wird es an diesem Tag zudem Livemusik, Getränke und Snacks an verschiedenen Stände und Animation für die kleinen Besucher geben. Der Eintritt ist am Ostersamstag frei.

Osterfeuer beim Spreetreiben Erkner

Im Strandbad Erkner kurz hinter den Toren Berlins versammeln sich am Ostersamstag die ganz Hartgesottenen. Dann steht das große Spreetreiben an. In Neopren-Anzügen wagen sich die Teilnehmer in Neu Zittau in die eiskalte Spree und lassen sich mit teils kuriosen Schwimmhilfen Richtung Strandbad Erkner treiben. Dort werden sie von Besuchern empfangen.

Auch wer sich nicht in die kalten Fluten stürzen will, ist im Strandbad willkommen. Am Abend wird ein DJ in einem beheizten Festzelt für Stimmung sorgen, bevor gegen 20 Uhr das traditionelle Osterfeuer entzündet wird. Außerdem soll es um 22.30 Uhr noch ein spektakuläres Höhenfeuerwerk geben.

Osterfeuer im eigenen Garten: Diese Regeln gelten

Wer sich lieber im eigenen Garten ans Lagerfeuer setzen will, kann das in diesem Jahr wieder mit mehr Gästen tun. Anders als 2020 und 2021 gelten zu diesem Osterfest keine strengen Corona-Kontaktbeschränkungen mehr. Ein paar Dinge gilt es aber dennoch zu beachten.

Lagerfeuer in einem Garten (Symbolbild): Manch ein Berliner nutzt die Feiertage auch für ein privates Osterfeuer. (Quelle: blickwinkel/imago images)



Im Land Berlin sind offene Feuer im Freien grundsätzlich nur erlaubt, wenn dadurch keine Gefahr oder erhebliche Belastung für andere ausgeht – etwa für die Nachbarn. Eine Genehmigung muss in der Regel nicht eingeholt werden. Dies ist nur nötig, wenn ein Mindestabstand von 100 Metern zum Wald unterschritten wird. Dann wird eine Genehmigung von den Berliner Forsten benötigt.

Verbrannt werden dürfen nur mindestens zwei Jahre abgelagertes und naturbelassenes Holz oder Holzbriketts. Höhe und Durchmesser des Haufens sollten nicht mehr als einen Meter betragen. Zudem sollte auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen brennbaren Gegenständen geachtet werden. Zum Entfachen des Feuers niemals Benzin oder Alkohol verwenden, da hier eine hohe Verpuffungsgefahr besteht.



Zum Löschen des Osterfeuers empfiehlt die Berliner Feuerwehr zum Beispiel einen Eimer Wasser oder angeschlossene Gartenschläuche. Sie verweist zudem darauf, dass Privatpersonen für eventuelle Brandschäden selbst verantwortlich sind.