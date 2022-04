Gebäude unbewohnbar

Feuer in Pflegeheim ausgebrochen

17.04.2022, 13:20 Uhr | dpa, t-online

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist zu einem Einsatz in Berlin ausgerückt. Im Dachstuhl eines Pflegeheims ist ein Feuer ausgebrochen. Das Haus ist unbewohnbar.

In einem Pflegeheim im Stadtteil Wilhelmstadt in Spandau ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Dachgeschoss eines Pflegeheimes stand komplett in Flammen. "Wir haben alle Menschen aus dem Haus rausgeholt", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr sei mit mehr als 80 Kräften im Einsatz. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Gegen 13 Uhr war die Lage nach Aussagen eines Sprechers der Feuerwehr im Gespräch mit t-online "übersichtlich", dennoch hätten die Kräfte den Brand noch nicht vollständig unter Kontrolle.

Brand in Berliner Pflegeheim: Bewohner müssen in Ersatzunterkunft

Wie der Sprecher sagte, konnten alle Bewohner aus dem Haus gerettet und medizinisch betreut werden. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitt einen Schock. Auch zwei Beschäftigte wurden leicht verletzt.

Die Bewohner des Pflegeheims müssten nun in Ersatzunterkünfte gebracht werden, so der Sprecher der Feuerwehr. Das Haus sei unbewohnbar. Angaben zur Höhe des Sachschadens gibt es noch nicht.