Berlin

27:28: Füchse Berlin verlieren Spitzenspiel-Krimi

01.05.2022, 16:05 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin haben eine Überraschung im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga verpasst und einen Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz einstecken müssen. Trotz zeitweiliger Vier-Tore-Führung unterlagen die Berliner am Sonntag bei Tabellenführer SC Magdeburg mit 27:28 (14:14). Damit rutschen die Füchse auf Platz vier ab. Bester Berliner Werfer war der überragende Hans Lindberg mit 13 Toren.

Trainer Jaron Siewert musste kurzfristig auf Kreisläufer-Routinier Igor Vori verzichten, dafür war der 20-jährige Jann Keno Jacobs dabei. Die Füchse lagen im Spiel schnell 0:2 hinten, fingen sich aber nach wenigen Minuten. Die Berliner suchten oft den Weg über den Kreis und holten so einige Siebenmeter heraus, die Lindberg verwandelte. Der 40-Jährige markierte die ersten vier Tore seines Teams.

Mit gutem Rückzugsverhalten konnten die Füchse das schnelle Tempospiel Magdeburgs zunächst unterbinden. Nach zehn Minuten gingen sie erstmalig in Führung (5:4), nach knapp 20 Minuten wuchs der Vorsprung auf drei Tore an (11:8). Doch danach häuften sich die Fehler und den Gastgebern gelang es nun die Berliner Deckung mehr auseinander zu ziehen. So ging es mit einem Remis in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel holten sich die Füchse aber die Führung zurück. Vor allem Keeper Dejan Milosavljev war es nun, der sein Team mit starken Paraden vorn hielt. Knapp zehn Minuten vor dem Ende führten die Füchse mit vier Toren (25:21). Doch in der Schlussphase verspielten sie diese Führung wieder. 55 Sekunden vor Ende traf Gisli Kristjansson zum 28:27, den letzten Wurf vergab Lasse Andersson für die Füchse.