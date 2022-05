Alba Berlin weiter im Aufwärtstrend

Berlin (dpa/bb) ÔÇô Beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin findet die stetig steigende Formkurve nach zehn Siegen in der Bundesliga in Serie Ausdruck durch der ├ťbernahme der Tabellenf├╝hrung. "Wir n├Ąhern uns auf jeden Fall der Playoff-Form", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann am Mittwochabend nach dem souver├Ąnen 109:80-Heimsieg gegen Gie├čen.