Aktualisiert am 09.05.2022 - 09:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zugreisende zwischen Berlin und Leipzig müssen sich in den kommenden Tagen auf Umleitungen und Ausfälle einstellen. Von diesem Montag an bis zum 19. Mai dauern die Fahrten einzelner Fernverkehrszüge etwa 45 Minuten länger, wie die Deutsche Bahn ankündigte. Bei einigen Fahrten entfällt demnach der Halt in Lutherstadt Wittenberg.