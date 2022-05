Versuchter Stoß aus S-Bahn: 31-Jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Nach einer Attacke auf einen Mann in einer S-Bahn muss sich der mutmaßliche Täter ab heute (9.00 Uhr) wegen versuchten Mordes vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der 31-Jährige soll einen damals 61 Jahre alten Mann im August 2021 in der Linie S1 ohne Anlass geschlagen haben. Als der Angegriffene aus Versehen statt der Notbremse die Notentriegelung der Zugtür betätigte, soll der Angeklagte versucht haben, ihn mit einem Griff an den Hals und durch Schubsen aus der fahrenden Bahn zu schieben. Weitere Fahrgäste hätten den 31-Jährigen schließlich überwältigen können. Für die Verhandlung sind bislang sieben Tage vorgesehen.