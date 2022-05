Berlin Alter Klassiker Alba vs. Bamberg: "Den Hintern versohlt" Von dpa 10.05.2022 - 05:23 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. (Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Dieser Basketball-Klassiker war jahrelang Deutschlands Topduell: Alba Berlin gegen Brose Bamberg spielten um Meisterschaften und Pokale, nun duellieren sie sich in der ersten Runde der Playoffs unter ungleichen Vorzeichen. Die Hauptst├Ądter kommen als selbstbewusster Hauptrundengewinner, Titelverteidiger und Pokalsieger Bamberg schaffte in letzter Minute die Qualifikation f├╝r die Playoffs. "Sie sind der Favorit, keine Frage. Wir haben vor zwei Wochen richtig den Hintern versohlt bekommen", sagte Bambergs Trainer Oren Amiel am Montag auf dpa-Anfrage.

Das deutliche 89:57 aus dem April wirkt nach, zumal die ersten beiden Spiele am Freitag und Sonntag wieder in Berlin stattfinden. Bambergs Kapit├Ąn und Nationalspieler Chris Sengfelder sagte: "Wir haben es uns verdient, dass wir jetzt gegen Berlin ran d├╝rfen. Wir haben mit ihnen noch eine Rechnung offen, denn nochmals so abschlachten lassen wollen und werden wir uns nicht."