Berlin Weltmeisterinnen Hinze und Friedrich steigen in Saison ein Von dpa 10.05.2022 - 05:38 Uhr Lesedauer: 1 Min. Emma Hinze in Aktion. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Die beiden Cottbuser Bahnradsport-Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich steigen in dieser Woche beim Nations Cup in das Wettkampfjahr 2022 ein. In Milton (Kanada) wird vom 12. bis 15. Mai gefahren. Hinter den beiden Vorzeige-Sprinterinnen vom Track-Team Brandenburg liegt eine fast sechsmonatige Wettkampfpause.

Hinze beendete Ende November das Jahr 2021 mit dem erstmaligen Gewinn der neu eingef├╝hrten Champions League. Danach nahm sich die f├╝nffache Weltmeisterin auch ein wenig Zeit, um die Akkus wieder aufzuladen. "Es war erst einmal wichtig, im Training eine Basis zu schaffen, um zu den H├Âhepunkten des Jahres in Form zu sein. Es wird daher sicherlich schwer werden in Kanada. Aber das ist bei jedem Rennen zu Beginn einer neuen Saison so", sagte die 24-J├Ąhrige. Neben der WM im Oktober in Paris ist auch die EM im August in M├╝nchen ein H├Âhepunkt.

In Milton startet die amtierende Weltmeisterin im Sprint neben ihrer Vorzeigedisziplin auch im Keirin und zusammen mit Friedrich sowie der Erfurterin Pauline Grabosch im Teamsprint.