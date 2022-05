Breakdance ist 2024 bei Olympia in Paris dabei

Als erste Tanzsportart tritt Breaking, auf den Stra├čen der Bronx in New York City entstanden, 2024 in den olympischen Wettkampf. F├╝r Anh├Ąnger der Szene ist es nicht nur eine Sportart, sondern Lebensgef├╝hl, das von Spontanit├Ąt und Kreativit├Ąt lebt.

Die T├Ąnzer bef├╝rchten, ein St├╝ck der Kreativit├Ąt und Kultur gehe dadurch verloren. So auch das 18 Jahre alte Mitglied einer Breaking-Gruppe, die sich "Street Beatz" nennt, Carl Ferdinand Beccard. "Ich sehe das kritisch. Bei Olympia gibt es dann wahrscheinlich so was wie eine Liste und die Jury setzt H├Ąkchen, was alles erf├╝llt werden muss - das nimmt die Kreativit├Ąt raus", sagt er.