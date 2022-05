Familienministerkonferenz berät über Kinder in Krisenzeiten

Die Familienministerinnen und -minister der L├Ąnder beginnen heute eine gemeinsame zweit├Ągige Konferenz in Berlin. Daran nimmt auch die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Gr├╝ne) teil. Ein Schwerpunkt der Beratungen ist nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung f├╝r Bildung und Familie die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten. Berlins Familiensenatorin Astrid-Sabine Busse hat derzeit den Vorsitz der Jugend- und Familienkonferenz (JFMK), die zum ersten Mal seit 2019 wieder in Pr├Ąsenz in einem Berliner Hotel tagt. Coronabedingt war das in der Zwischenzeit nicht m├Âglich.