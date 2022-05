Ärzte töten Säugling – neuer Prozess

Aktualisiert am 12.05.2022 - 09:26 Uhr

Im Verfahren gegen zwei Ärzte, die während einer Zwillingsgeburt ein schwer geschädigtes Kind mit einer Injektion getötet hatten, beginnt am Donnerstag um 9:30 Uhr ein erneuter Prozess. Das Berliner Landgericht entscheidet allein über das Strafmaß. Den Schuldspruch wegen gemeinschaftlichen Totschlags in minderschwerem Fall hat der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt. Ein Kind kam im Juli 2010 per Kaiserschnitt gesund zur Welt, das andere sollte wegen einer schweren Hirnschädigung nicht leben.