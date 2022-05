"Rosinenbomber"-Pilot soll in Berlin ein Denkmal bekommen

"Rosinenbomber"-Pilot Gail Halvorsen soll am Platz der Luftbr├╝cke in Berlin-Tempelhof mit einem Denkmal geehrt werden. "Die Planungen dazu haben gerade begonnen", sagte eine Senatssprecherin am Donnerstag. Halvorsens Familie sei mit dem Denkmalprojekt einverstanden. Zuvor hatte die "B.Z." dar├╝ber berichtet. Berlins Regierende B├╝rgermeisterin Franziska Giffey (SPD) habe der Familie im Februar nach Halvorsens Tod im Alter von 101 Jahren kondoliert und gefragt, wie sie zu der Idee stehe, den ehemaligen Piloten der Luftbr├╝cke nach Berlin mit einem Denkmal zu ehren, sagte die Sprecherin.