Berlin, Brandenburg: Kühler Freitag und sonniges Wochenende

Das kurze Kaltfront-Intermezzo h├Ąlt in Berlin und Brandenburg noch etwas an. W├Ąhrend es am Freitag im S├╝den Brandenburgs weiter sehr sonnig und trocken bleibt, ist im Norden mit ein paar Wolken und etwas Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei einzelnen Windb├Âen im Tagesverlauf liegen die H├Âchstwerte in der Region voraussichtlich zwischen 19 und 23 Grad. Zum Abend hin l├Ąsst der Wind nach. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen dann auf sieben bis zehn Grad. Es bleibt trocken.