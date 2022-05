Schüler in Berlin sollen Erste Hilfe lernen

Erste Hilfe an Berliner Schulen: Auch hinsichtlich des Krieges in der Ukraine h├Ąlt die FDP das f├╝r sinnvoll. Sie w├╝nscht sich dazu Pflicht-Projekte.

Die FDP-Fraktion hat sich f├╝r Projekttage f├╝r Erste Hilfe an Berliner Schulen ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag werde in der kommenden Woche im Abgeordnetenhaus eingebracht, erkl├Ąrte ein Sprecher der Fraktion am Freitag.