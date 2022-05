Neuer Spielort für Shakespeare Company Berlin

Die Shakespeare Company Berlin hat eine neue Spielst├Ątte - auf einer ungenutzten Liegewiese des Sommerbads am Insulaner in Berlin-Steglitz neben Schwimmbad und Planetarium. Ab Anfang Juni sollen hier jeden Abend drei Monate lang St├╝cke von Shakespeare wie beispielsweise "Othello", "Macbeth" oder "Sommernachtstraum" aufgef├╝hrt werden. "Wir freuen uns riesig", sagte Katharina Kwaschik vom Shakespeare Ensemble am Freitag.

Lange sei das Ensemble auf der Suche nach einem geeigneten Standort f├╝r das Sommertheater gewesen, da in dem alten Spielort aufwendige Sanierungsarbeiten anst├╝nden. Spatenstich am neuen Spielort war Anfang Februar dieses Jahres - und das auf einem Tr├╝mmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg. "Es war sehr ber├╝hrend, das passierte zeitgleich mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, und wir hatten pl├Âtzlich so die Zerst├Ârung des Zweiten Weltkriegs in den H├Ąnden" - und in dem Land finde "gerade etwas Vergleichbares statt oder etwas, was zumindest alte ├ängste sch├╝rt", so Kwaschik.