GEW für mehr Geld für Lehrerbildung im neuen Doppelhaushalt

Die Berliner Gewerkschaft f├╝r Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat an die Landespolitik appelliert, im neuen Doppelhaushalt gen├╝gend Geld f├╝r die Lehrerbildung bereitzustellen. "F├╝r eine Ausbildungsoffensive ist es notwendig, dass das Programm "Beste Lehrkr├Ąftebildung" f├╝r Berlin fortgesetzt und ausgebaut wird", forderte GEW-Landesvorsitzende Martina Regulin am Freitag. "Die in der Koalition verabredeten zus├Ątzlichen zehn Millionen Euro f├╝r die Lehrkr├Ąftebildung m├╝ssen im Haushalt abgesichert werden." Wer mehr Lehramtsabsolventen haben wolle, m├╝sse auch in die Lehramtsausbildung investieren.