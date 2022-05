Unbekannter schlägt Mann und dessen Neffen in Lichtenberg

Bei einem Streit zwischen zwei M├Ąnnern in Berlin ist einer der beiden schwer verletzt worden. Ein Unbekannter schlug den 30-J├Ąhrigen in der Nacht zu Samstag vor einer Bar in der Seddiner Stra├če in Lichtenberg mit der Faust gegen den Kopf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin st├╝rzte der Mann auf den Gehweg. Seinem hinzukommenden 15 Jahre alten Neffen habe der Tatverd├Ąchtige ebenfalls einen Fausthieb ins Gesicht versetzt, hie├č es. Dabei erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen.