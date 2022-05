Künstler Cro beschäftigt sich intensiv mit seiner Malerei

Seit der Corona-Zeit beschäftigt sich Cro mehr mit der Malerei. "Ich habe viele Dinge ausprobiert und erste Kunstwerke öffentlich gemacht", sagte der Künstler im dpa-Interview. "Das ist ein bisschen so ein kleiner Step, den ich gerade ernst nehme und den ich perfekt machen will."

Er habe schon immer gerne gemalt, auch in der Schule. "Ich bin eher so ein visueller Typ", sagte er. "Auch wenn ich etwas erkläre, dann mal' ich es." Mit einem Bild könne er viel mehr anfangen. "Wenn mir jemand stundenlang irgendwas vorliest, dann höre ich weniger zu, als wenn er mir ein Bild zeigt", sagte Cro.

Die Kreativität und Inspiration für Kunst könne man nicht erzwingen. Am effektivsten sei ein Zusammenspiel aus "einfach machen und ein bisschen Ego zurückstecken und nicht immer diesen Anspruch an Perfektionismus haben", sagte der Künstler. "Irgendwann muss man auch sagen, okay, das ist anscheinend gut genug, also raus damit."