Busse: Schon 1500 ukrainische Schüler in Regelklassen

Busse: Schon 1500 ukrainische Sch├╝ler in Regelklassen

Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat die Kritik zur├╝ckgewiesen, es gebe f├╝r ukrainische Kinder und Jugendliche zu wenig Schulpl├Ątze. "Wir haben schon ├╝ber 3000 ukrainische Kinder an unseren Schulen aufgenommen", antwortete Busse am Donnerstag im Abgeordnetenhaus auf eine Frage aus der FDP-Fraktion. Rund 1500 von ihnen gingen in Regelklassen. Das betreffe insbesondere j├╝ngere Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler der ersten und zweiten Klasse.