Ein Sneaker als Andenken an Berlin? Der hat in den Souvenirshops bislang noch gefehlt. Doch das soll sich Ă€ndern. Schon im Herbst will der Senat einen eigenen Berlin-Turnschuh auf den Markt bringen – in limitierter Auflage, mit BĂ€ren-Logo und einer Sohle mit Berlin-Branding.