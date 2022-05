Leipzigs Kampl verspricht "Eskalation" bei Team-Party

Das Team von RB Leipzig will die Feierlichkeiten nach dem DFB-Pokalsieg verlängern. Nach der Party mit den Fans am Sonntag in Leipzig gehe es für die Mannschaft drei Tage nach Ibiza, sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl im Sport1-"Doppelpass" und versprach: "Dann ist Eskalation, drei Tage lang." Der 31-Jährige war in der TV-Sendung aus dem Mannschaftsbus auf der Fahrt von Berlin zurück nach Leipzig zugeschaltet. "Hier läuft gerade Michael Jackson, hier geht die Post ab", sagte Kampl. Die Stimmung sei "sehr ausgelassen".