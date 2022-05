Verkehrsbetriebe starten Verkauf des 9-Euro-Tickets

Die Menschen in Sachsen k├Ânnen ab diesem Montag das 9-Euro-Ticket f├╝r den ├Âffentlichen Nahverkehr kaufen. Der Fahrschein ist in der Regel an Automaten, Verkaufsstellen oder bei Busfahrern erh├Ąltlich, wie die Verkehrsverb├╝nde mitteilten. Wer lieber sein Handy benutzt, kann das Ticket etwa in der App der Deutschen Bahn oder in den Anwendungen der Verkehrsunternehmen kaufen. Es ist ab 1. Juni g├╝ltig.