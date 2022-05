9-Euro-Ticket geht in Thüringen in den Verkauf

Nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zum 9-Euro-Ticket gehen die Fahrscheine auch in Th├╝ringen in den Verkauf. Die Erfurter Bahn (EB) k├╝ndigte an, die verbilligten Monatstickets ab Montag an allen Fahrkartenautomaten, in den Z├╝gen und auf den Stationen sowie in ihren Kunden- und Service-Centern anzubieten. Auch der Verkehrsverbund Mittelth├╝ringen teilte mit, dass alles f├╝r den Verkauf des 9-Euro-Tickets vorbereitet ist, so dass dieser beginnen k├Ânne, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist.