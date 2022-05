"House of Wirecard": Reporter McCrum veröffentlicht Buch

NRA ÔÇô So m├Ąchtig, dass sie Karrieren beenden kann

US-Polizei stoppt Bewaffneten an Schule

Berlin "House of Wirecard": Reporter McCrum ver├Âffentlicht Buch Von dpa 26.05.2022 - 08:18 Uhr Lesedauer: 2 Min. Dan McCrum, "Financial Times"-Journalist und Enth├╝ller des Wirecard-Skandals. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Knapp zwei Jahre nach der Wirecard-Insolvenz erscheint am Freitag ein ma├čgebliches Buch zum Skandal: Unter dem Titel "House of Wirecard" ver├Âffentlicht der britische Reporter Dan McCrum die deutsche Ausgabe seiner Geschichte des mutma├člichen Milliardenbetrugs bei dem ehemaligen Dax-Konzern und Zahlungsdienstleister.

Der f├╝r die Londoner "Financial Times" arbeitende Journalist hatte den Fall mit Hilfe von Whistleblowern und Kollegen in f├╝nfj├Ąhriger Recherche aufgedeckt - und dabei bef├╝rchtet, selbst Job und Existenzgrundlage zu verlieren. "Mehr als einmal glaubte ich, meine Karriere sei zu Ende", schreibt McCrum in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe, die beim Econ-Verlag erscheint.

Denn der Reporter wurde im Zuge seiner Recherche selbst Zielscheibe von Ermittlungen der deutschen Beh├Ârden. "Ein kaum bekannter Reporter dr├╝ben in London hatte die Seiten der FT f├╝r einen Rachefeldzug gegen eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen Europas gekapert." So empfand McCrum die Stimmung in Deutschland gegen ihn.

Seine Recherchen nahmen ihren Ausgang in Auff├Ąlligkeiten der Wirecard-Bilanzen. ├ťber Jahre hatte er jedoch keine Beweise, bis ein Wirecard-Mitarbeiter in Singapur der "Financial Times" interne Belege und Dokumente zuspielte.

McCrums Artikel f├╝hrten 2019 schlie├člich dazu, dass der Wirecard-Vorstand in Erkl├Ąrungsnot geriet und einer Sonderpr├╝fung der Gesch├Ąftszahlen durch die Wirtschaftspr├╝fungsgesellschaft KPMG zustimmte. In deren Bericht war dann erstmals quasi offiziell von fehlenden Belegen in Milliardenh├Âhe die Rede. Ende Juni 2020 folgte der Insolvenzantrag, nachdem Wirecard einr├Ąumen musste, dass auf Treuhandkonten verbuchte 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar waren.