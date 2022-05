Auto kracht frontal in Gegenverkehr: Fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in einer Rechtskurve in Berlin-Baumschulenweg sind fünf Menschen leicht verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Ein 34-Jähriger geriet am Mittwochabend in der Neuen Späthstraße mit seinem Wagen in der Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer Frau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht prallte das Auto der Frau gegen einen weiteren Wagen hinter ihm, der wiederum gegen ein folgendes Auto prallte.