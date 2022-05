Jugendlicher durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Ein 16-JĂ€hriger ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Grunewald durch zwei Messerstiche in den Oberkörper lebensgefĂ€hrlich verletzt worden. Der Jugendliche wurde in der Nacht zu Freitag zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht, wie Polizei mitteilte. Ob er weiter in Lebensgefahr schwebt, war zunĂ€chst nicht klar. Die Polizei ermittelt zu den HintergrĂŒnden.