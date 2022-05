Berlin Jugendliche bei Songcontest "Jewrovision 2022" angetreten Von dpa 27.05.2022 - 18:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Vorbild des Eurovision Songcontest sind am Freitag Kinder und Jugendliche in Berlin zum "Jewrovision" angetreten. Nach Angaben des Zentralrats der Juden ist es der gr├Â├čte Musik- und Tanzwettbewerb f├╝r j├╝dische Jugendliche in Europa. Der Wettbewerb war online im Livestream zu verfolgen.

Zw├Âlf Gruppen traten mit Coversongs und eigenen Choreographien gegeneinander an. Sie pr├Ąsentierten ihre Stadt auch in einem Vorstellungsvideo. Offen ist der Wettbewerb f├╝r Jungen und M├Ądchen zwischen 10 und 20 Jahren aus 60 j├╝dischen Gemeinden in Deutschland. Bei fr├╝heren Shows ging es dabei auch um die j├╝dische Identit├Ąt mit Liedzeilen wie "Du bist nicht allein" oder "Versteck dich nicht".

"Die Jewrovision bietet den Jugendlichen eine einzigartige M├Âglichkeit, Judentum au├čerhalb ihrer Gemeinde und mit einer so gro├čen Zahl an Gleichaltrigen zu erleben", hatte Zentralratspr├Ąsident Josef Schuster gesagt. "Die Jewrovision ist bereits seit 20 Jahren f├╝r Tausende junge Juden in Deutschland zu einem pr├Ągenden Erlebnis in ihrem bisherigen Leben geworden."