Nach Messerangriff: Tatverdächtige festgenommen

Nach einem lebensbedrohlichen Messerangriff in Berlin-Grunewald sind am Freitagnachmittag mehrere TatverdĂ€chtige festgenommen worden. Polizeibeamte hĂ€tten zwei junge MĂ€nner im Alter von 19 und 18 Jahren in einer Wohnung am BrunsbĂŒtteler Damm in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch ein 15-jĂ€hriger Jugendlicher wurde demnach am Freitag vorlĂ€ufig festgenommen. Zuvor hĂ€tten Beamte das Messer in der NĂ€he des Tatorts gefunden.