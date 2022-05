Motorradfahrer und Begleiterin von Auto angefahren

Ein Motorradfahrer und seine Begleiterin sind in Berlin-Mariendorf von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Auto sei am Freitagnachmittag beim Spurwechsel auf dem Mariendorfer Damm mit dem Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Demnach stürzten der 19 Jahre alte Fahrer und seine 20-jährige Begleiterin, die mit auf dem Motorrad saß, schwer. Sie wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer blieb nach den Angaben vom Samstag unverletzt.